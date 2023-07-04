В Екатеринбурге началось возведение фундамента первого дома по программе реновации

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В Екатеринбурге был залит первый кубометр бетона для фундамента дома, который строят по программе «Комплексное развитие территорий» (КРТ). Новое здание появится на перекрестке улиц Шефской и Краснофлотцев. В торжественной церемонии закладки монеты в фундамент участвовал глава города Алексей Орлов.



«Это уникальный проект не только для Екатеринбурга, но и для всего региона, позволяющий обновлять жилой фонд с износом более 60%», — цитирует его пресс-служба администрации муниципалитета.



На перекрестке Шефской и Краснофлотцев раньше находились 13 жилых домов, из которых три — аварийные. Сейчас четыре здания на площадке уже снесены. По итогам работы здесь должны быть улучшены жилищные условия 2,5 тыс. человек, благоустроен двор, построены детский сад на 150 мест и более 90 тыс. кв. м. недвижимости. По контракту застройщику дается 15 лет на реализацию проекта, но есть шансы завершить работы быстрее.



Сейчас в программу КРТ в Екатеринбурге включены три жилые зоны и две функциональные. Еще по трем идет подготовка документов, чтобы объявить по ним аукцион.



Уточним, что перечень первых трех проектов КРТ А. Орлов утвердил в апреле 2022 года. В программу попали 34 здания, из которых семь были в аварийном состоянии. В июле 2023 года в нее вошли 18 домов на территории улиц Вилонова, Летчиков и Кварцевой. В 2023-2024 годах в КРТ могут попасть 77 домов, включая 11 аварийных.