В Екатеринбурге началось возведение фундамента первого дома по программе реновации

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В Екатеринбурге был залит первый кубометр бетона для фундамента дома, который строят по ...04.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу комплексного развития территории (КРТ) ...04.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу ...24.01.2023 Первые в 2023-м
В администрации Екатеринбурга рассказали о новых площадках программы комплексного развития территорий ...23.01.2023 В администрации Екатеринбурга назвали новые участки для комплексного развития территорий
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В 2023 году в проект комплексного развития территорий (КРТ) Екатеринбурга войдут ...