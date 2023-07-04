УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 12:01

В Екатеринбурге началось возведение фундамента первого дома по программе реновации

В Екатеринбурге был залит первый кубометр бетона для фундамента дома, который строят по программе «Комплексное развитие территорий» (КРТ). Новое здание появится на перекрестке улиц Шефской и Краснофлотцев. В торжественной церемонии закладки монеты в фундамент участвовал глава города Алексей Орлов.

«Это уникальный проект не только для Екатеринбурга, но и для всего региона, позволяющий обновлять жилой фонд с износом более 60%», — цитирует его пресс-служба администрации муниципалитета.

На перекрестке Шефской и Краснофлотцев раньше находились 13 жилых домов, из которых три — аварийные. Сейчас четыре здания на площадке уже снесены. По итогам работы здесь должны быть улучшены жилищные условия 2,5 тыс. человек, благоустроен двор, построены детский сад на 150 мест и более 90 тыс. кв. м. недвижимости. По контракту застройщику дается 15 лет на реализацию проекта, но есть шансы завершить работы быстрее.

Сейчас в программу КРТ в Екатеринбурге включены три жилые зоны и две функциональные. Еще по трем идет подготовка документов, чтобы объявить по ним аукцион.

Уточним, что перечень первых трех проектов КРТ А. Орлов утвердил в апреле 2022 года. В программу попали 34 здания, из которых семь были в аварийном состоянии. В июле 2023 года в нее вошли 18 домов на территории улиц Вилонова, Летчиков и Кварцевой. В 2023-2024 годах в КРТ могут попасть 77 домов, включая 11 аварийных.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 09:38 В Екатеринбурге началось возведение фундамента первого дома по программе реновации

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В Екатеринбурге был залит первый кубометр бетона для фундамента дома, который строят по ...

04.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу комплексного развития территории (КРТ) ...

04.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил три новые площадки для КРТ

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу ...

24.01.2023 Первые в 2023-м

В администрации Екатеринбурга рассказали о новых площадках программы комплексного развития территорий ...

23.01.2023 В администрации Екатеринбурга назвали новые участки для комплексного развития территорий

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В 2023 году в проект комплексного развития территорий (КРТ) Екатеринбурга войдут ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города
Архив новостей
Август 2023 (706)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18