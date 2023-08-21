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С космодрома Байконур на МКС отправилась ракета с символикой 300-летия Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Сегодня с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1а», которая вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-24». На ракете была размещена символика 300-летия Екатеринбурга, сообщил в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

С космодрома Байконур на МКС отправилась ракета с символикой 300-летия Екатеринбурга
Фото из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

«Тем самым ознаменован огромный вклад жителей города в покорение космоса. Достаточно сказать, что повела ракету в космос система наведения, созданная на одном из екатеринбургских предприятий. А встречают корабль на Международной космической станции космонавты-уральцы во главе с уроженцем Екатеринбурга Сергеем Прокопьевым», — написал глава Екатеринбурга.

На космодроме при запуске ракеты присутствовали заместитель главы города Екатерина Сибирцева, школьная учительница из Екатеринбурга Любовь Толмачева и победитель олимпиад по физике 11-классник Глеб Жиганов.

Напомним, в минувшие выходные Екатеринбург отпраздновал 300-летие. День города отмечался 19 августа с утра до ночи. Праздничные мероприятия посетили 1,2 млн человек. Для уборки города после праздника были задействованы 133 единицы техники.
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