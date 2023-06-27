Кампус для двоих

Фото из личного Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

Фото из личного Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

Фото из презентации компании Брусника

Фото из презентации компании Брусника

Фото из презентации компании Брусника

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на этой неделе принял участие в презентации концепции благоустройства участка набережной Исети в границах улиц Бебеля, Готвальда, Опалихинской и русла реки. Проект планируется реализовать в срок до 2032 года.«Эта территория требует многосоставной и сложной работы: здесь есть частный сектор, муниципальные и федеральные земли. При этом пространство находится в самом центре города и, конечно, должно быть приведено в порядок. Очевидно также, что Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) имеет потребность в новом, современном образовательном комплексе, а его учащиеся и работники — в арендном жилье вблизи вуза. Через какое-то время эту территорию будет не узнать — она станет украшением Екатеринбурга», — отметил Алексей Орлов.Благоустройство околоводного пространства площадью 26,8 га в Заречном микрорайоне будет проведено в рамках программы «Комплексное развитие территорий» (КРТ). Согласно проекту, набережная будет разделена на шесть частей: здесь появится специально оборудованный пляж, воркаут и прогулочная зона, а также гавань, где горожане смогут заниматься водными видами спорта.Помимо работ у околоводного пространства, компания Брусника, которая разработала проект, модернизирует университетский кампус УрГЮУ.«Проект предполагает смешение трех сред. Первая — академическая. Это собственно сам кампус с библиотекой, образовательным, спортивным и конгресс-центрами, общежитиями для студентов и домом для преподавателей. Вторая — городская. Ее воплощением выступает жилой квартал со школой и детским садом. Третья — природная. Она представлена парком у реки и набережной», — сообщили представители компании Брусника.Университетская инфраструктура расположится неподалеку от существующих зданий УрГЮУ на улице Колмогорова и будет включать в себя образовательный центр с 28 аудиториями, шесть научных лабораторий и два криминалистических полигона. Здесь также появятся конгресс-центр с переговорными комнатами, многофункциональные залы, помещения для компаний-резидентов и спорткомплекс, который смогут посещать все жители города. Кроме того, девелопер запроектировал возведение на территории кампуса профессорского дома с квартирами, книгохранилищем и читальными залами для профессорско-преподавательского состава вуза. Помимо этого, здесь будет построено арендное жилье на 24 тыс. кв. метров для 1 тыс. студентов.В УрГЮУ надеются, что этот проект позволит увеличить количество студентов вуза до 9,6 тыс. человек, а долю иностранных студентов — до 5%.Алексей Орлов также добавил, что кампус может стать совместным для двух вузов — рядом расположены учебные корпуса Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС).«В преобразованиях заинтересован и расположенный рядом УрГУПС: не исключено, что здесь появится совместный кампус этих вузов», — написал глава Екатеринбурга в личном Telegram-канале.Кроме этого, Брусника получит возможность создать поблизости жилые дома общей площадью около 300 тыс. кв. м. Ближе к набережной разработчики предлагают разместить несколько городских вилл, в центре — школу на 1,5 тыс. мест и четыре детских сада на 350 мест, а по периметру — многоквартирные жилые дома. Площадь речного парка в перспективе составит 4 га, а протяженность набережной — 1,1 тыс. кв. м.Помимо этого, в планах девелопера — строительство нового автомобильного моста через реку Исеть, который свяжет территорию с улицей Бориса Ельцина, где расположены здание правительства Свердловской области, Ельцин центр, отель Hyatt, башня «Исеть», Театр драмы.«Площадка университета по улице Колмогорова имеет значительный потенциал для комплексного развития территории. Рядом находится депрессивная территория, грамотное использование которой может сделать район центром городского притяжения», — говорится в презентации концепции застройщика.Напомним, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов инициировал масштабный проект по благоустройству набережной от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда. Прибрежные территории планируется превратить в единую 42-километровую прогулочную зону — одну из крупнейших в Европе и России. Для этого огромное по протяженности пространство было разделено на несколько участков, после чего для каждого из них объявлялся творческий конкурс по созданию концепции благоустройства.Два соглашения для реализации данной концепции были подписаны на полях IX Международного форума 100+ TechnoBuild, который в октябре прошлого года прошел в Екатеринбурге. В них прописаны условия сотрудничества муниципалитета и застройщиков при разработке концепции благоустройства набережной реки Исети.