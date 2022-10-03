Брусника планирует построить около здания УрГЮУ в Екатеринбурге кампус и жилье для студентов и сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Компания Брусника построит в Заречном микрорайоне Екатеринбурга кампус и арендное жилье для студентов и сотрудников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). Застройщик также займется комплексным развитием участка набережной Исети в границах улиц Бебеля, Готвальда, Опалихинской, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



На презентации проекта глава города Алексей Орлов подчеркнул важность комплексного преобразования этой части Екатеринбурга.







«Эта территория требует многосоставной и сложной работы: здесь есть частный сектор, муниципальные и федеральные земли. При этом пространство находится в самом центре города и, конечно, должно быть приведено в порядок. Очевидно также, что УрГЮУ имеет потребность в новом, современном образовательном комплексе, а его учащиеся и работники — в арендном жилье вблизи вуза», — заявил градоначальник.



Благоустройство околоводного пространства планируется провести в рамках программы «Комплексное развитие территорий» (КРТ). По задумке набережную разделят на шесть частей: здесь появятся оборудованный пляж, воркаут и прогулочная зона, а также гавань, где горожане смогут заниматься водными видами спорта. Площадь речного парка в перспективе составит 4 га, а протяженность благоустроенной набережной — 1,1 тыс. кв. м.







Модернизация университетского кампуса УрГЮУ, расположенного поблизости, будет включать комплексную реконструкцию территории площадью 26,8 га. Вся эта площадь будет разделена на учебную и жилую. Учебный корпус будет состоять из научного образовательного центра, конгресс-центра и библиотеки.



Вместо частного сектора в районе улиц Бебеля и Готвальда появятся квартал с новым жильем и учебная инфраструктура. Проектом также предусмотрены школа на 1,5 тыс. мест и четыре детских сада.



Фото из проектной документации компании Брусника