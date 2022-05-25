Банк России проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

Банк России завтра проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, сообщает пресс-служба ...25.05.2022 Банк России завтра рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки
УрБК, Москва, 25.05.2022. Банк России завтра проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, ...08.02.2019 Рубль снижается к доллару США и евро в ожидании решения Банка России по ставке
УрБК, Москва, 08.02.2019. Рубль в начале торгов пятницы на Московской бирже снижается к доллару США и евро в ожидании ...28.08.2017 Банк России планирует сделать решения по ключевой ставке инсайдом
УрБК, Москва, 28.08.2017. Банк России планирует расширить перечень инсайдерской информации данными о решении совета ...16.09.2016 ЦБ: Новая ключевая ставка будет объявлена в 13.30 мск
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2016. Решение Банка России по ключевой ставке, которое будет принято по итогам заседания ...