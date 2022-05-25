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Сегодня, 09:17

Банк России проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

УрБК, Москва, 15.08.2023. Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставке. Решение регулятора опубликуют в 10.30 мск, говорится на сайте ЦБ.

В настоящее время ключевая ставка в стране составляет 8,5%.

Напомним, что в последнее время российский рубль сильно ослабел. Накануне стоимость доллара США впервые с марта 2022 года превысила 101 руб., евро — 111 руб.
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