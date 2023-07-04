Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в презентации памятной монеты в честь 300-летия Екатеринбурга

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Банк России выпустил памятные монеты с Нижним Тагилом

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Банк России 5 мая выпустил десятирублевые памятные монеты серии «Города трудовой ...

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УрБК, Екатеринбург, 18.02.2022. На официальном сайте Екатеринбурга сегодня стартовало голосование за символ города, ...