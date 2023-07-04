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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в презентации памятной монеты в честь 300-летия Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в торжественной церемонии презентации памятной монеты. Денежный знак из серии «Города» посвящен 300-летию основания уральской столицы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в презентации памятной монеты в честь 300-летия Екатеринбурга
Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

«Уральская столица, безусловно, достойна этого знака внимания, ведь празднование трехвекового юбилея — событие не только регионального, но и федерального масштаба. Екатеринбург — это крупный промышленный, торговый и финансовый центр. Символика города на чеканных монетах станет частью нашего исторического наследия, которое бережно сохраним как мы, так и нумизматы по всему миру», — сказал Алексей Орлов.

Трехрублевая монета, изготовленная из серебра, была выпущена тиражом 5 тыс. штук. На реверсе дензнака изображены здание ратуши, герб и панорама уральской столицы, а также надписи «Екатеринбург» и «300 лет».

Напомним, что 5 мая Банк России выпустил десятирублевые памятные монеты серии «Города трудовой доблести». На них отражены образы Нижнего Тагила, Нижнего Новгорода, Новокузнецка и Новосибирска.

Лицевая сторона у всех типов монет одинаковая: подпись «Банк России», цифры с номиналом, изображения ветви лавра и дуба. Оборотная сторона отличается в зависимости от города. На «тагильской» монете будет рельефное изображение памятника «Рабочий и танкист», вверху — надпись «Нижний Тагил», а внизу на ленте — «Города трудовой доблести». Тираж монет составит 1 млн штук каждая, ими можно будет расплачиваться по номиналу.
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