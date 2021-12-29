Банк России выпустил памятные монеты с Нижним Тагилом

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Банк России 5 мая выпустил десятирублевые памятные монеты серии «Города трудовой доблести». На них отражены образы Нижнего Тагила, Нижнего Новгорода, Новокузнецка и Новосибирска, сообщается на сайте регулятора.



Лицевая сторона у всех типов монет одинаковая: подпись «Банк России», цифры с номиналом, изображения ветви лавра и дуба. Оборотная сторона отличается в зависимости от города. На «тагильской» монете будет рельефное изображение памятника «Рабочий и танкист», вверху — надпись «Нижний Тагил», а внизу на ленте — «Города трудовой доблести».







Фото с официального сайта Банка России

Тираж монет составит 1 млн штук каждая. При желании ими можно свободно расплачиваться по номиналу.