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Вчера, 13:44

Банк России выпустил памятные монеты с Нижним Тагилом

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Банк России 5 мая выпустил десятирублевые памятные монеты серии «Города трудовой доблести». На них отражены образы Нижнего Тагила, Нижнего Новгорода, Новокузнецка и Новосибирска, сообщается на сайте регулятора.

Лицевая сторона у всех типов монет одинаковая: подпись «Банк России», цифры с номиналом, изображения ветви лавра и дуба. Оборотная сторона отличается в зависимости от города. На «тагильской» монете будет рельефное изображение памятника «Рабочий и танкист», вверху — надпись «Нижний Тагил», а внизу на ленте — «Города трудовой доблести».

Банк России выпустил памятные монеты с Нижним Тагилом
Фото с официального сайта Банка России


Тираж монет составит 1 млн штук каждая. При желании ими можно свободно расплачиваться по номиналу.

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