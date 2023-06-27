Банк России выпустил памятную монету к 300-летию Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Банк России передал в обращение памятную ходовую монету с Нижним Тагилом в рамках серии ...18.11.2021 Банк России выпустил памятную монету с изображением Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2021. Банк России выпустил памятные десятирублевые монеты из серии «Города трудовой ...02.10.2013 ОАО «СКБ-банк»: Центробанк выпустил монету к Новому году серии «Лунный календарь»
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2013. Банк России накануне выпустил в обращение новую памятную монету в серии «Лунный ...28.05.2010 Банк России выпускает в обращение памятную монету, посвященную 10-летию учреждения ЕврАзЭС
УрБК, Москва, 28.05.2010. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 31 мая 2010 года Банк ...27.01.2010 В честь 150-летия Банка России будет выпущена золотая монета номиналом 50 тыс. рублей
УрБК, Москва, 27.01.2010. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 1 февраля 2010 года Банк ...