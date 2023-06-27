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Банк России выпустил памятную монету к 300-летию Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Банк России выпустил памятную серебряную монету в честь 300-летия Екатеринбурга. Она входит в серию «Города» и имеет тираж в 5 тыс. штук. Номинал — 3 рубля, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Центрального банка РФ.

Банк России выпустил памятную монету к 300-летию Екатеринбурга
Изображение с сайта Банка России

В Банке России отметили, что уральская столица и ее достопримечательности уже неоднократно попадали на такие монеты. На десятирублевой монете серии «Города трудовой доблести» изображен памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу, на выпущенной в 2008 году серебряной монете — дом Севастьянова.

«В год 300-летия Екатеринбурга наш город получил очередной подарок: памятная монета, выпущенная Центральным банком России. Уральская столица, безусловно, достойна этого знака внимания, ведь празднование трехвекового юбилея является событием не только регионального, но и федерального масштаба. Увековеченное историческое событие, символика Екатеринбурга на чеканных монетах становится частью наследия, которое затем бережно хранят нумизматы», — прокомментировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

К концу 2023 года Банк России также намерен выпустить обновленную банкноту в 5 тыс. руб., на которой будут изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.
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