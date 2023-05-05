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Вчера, 15:44

Банк России выпустил в обращение монету серии «Города трудовой доблести» с Нижним Тагилом

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Банк России передал в обращение памятную ходовую монету с Нижним Тагилом в рамках серии «Города трудовой доблести». Номинал монеты — 10 руб. Об этом рассказал на своей странице во «ВКонтакте» глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

На монете изображен памятник «Рабочий и танкист». Тираж — 1 млн штук. Из них в Нижний Тагил поступило 40 тыс. Обменять десятирублевую монету на памятную можно в банках «Сбербанк», «Открытие» и Альфа-банк.

Уточним, что в серию «Города трудовой доблести» также попали монеты с изображением Нижнего Новгорода, Новокузнецка и Новосибирска.

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