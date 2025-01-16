УралБизнесКонсалтинг
В России выпустили почтовую марку с изображением мемориального комплекса «Тыл — фронту» в Магнитогорске

УрБК, Магнитогорск, 28.08.2025. В России выпустили почтовую марку с изображением мемориального комплекса «Тыл — фронту», сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Почтовые марки, посвященные городам трудовой доблести, ежегодно выходят с 2021 года. С учетом вновь выпущенных в обращение попали 28 марок этой серии. Магнитогорску почетное звание «Город трудовой доблести» указом президента РФ было присвоено 2 июля 2020 года.

Выпуск новых марок традиционно сопровождается торжественной церемонией их гашения — нанесение на марку памятного штемпеля, призванное подчеркнуть важность события и создающее коллекционную ценность для филателистов. В торжественном мероприятии 27 августа приняли участие секретарь Генсовета «ЕР» Владимир Якушев, представители регионов и бизнеса, в том числе от Магнитогорска — глава города Сергей Бердников, гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев, директор челябинского филиала «Почты России» Константин Болдырев.

Изображенный на марке магнитогорский мемориальный комплекс, авторами которого стали скульптор Л. Головницкий и архитектор Я. Белопольский, был открыт в июне 1979 года к 50-летию Магнитогорска. Монумент — дань памяти рабочим ММК и другим горожанам в честь их самоотверженного труда во время Великой Отечественной войны. В те годы каждый второй танк и каждый третий снаряд в стране были сделаны из магнитогорского металла. Ансамбль является первой смысловой частью скульптурного триптиха с центральным элементом в виде меча. Меч, выкованный в легендарной Магнитке, Родина-мать подняла над головой врага на Мамаевом кургане под Волгоградом. И этот же меч победоносно опустил к ногам воин-освободитель, застывший в граните в Трептов-парке в Берлине.

«История Магнитогорского металлургического комбината тесно связана с историей нашей страны. В годы Великой Отечественной войны ММК внес значительный вклад в укрепление ее военной мощи и в Победу. Почетное звание «Город трудовой доблести», присвоенное Магнитогорску — высокая оценка и признание трудового подвига наших отцов и дедов — магнитогорских металлургов. Издание и гашение этой знаковой почтовой марки — яркое свидетельство того, что память об подвиге жива. Для многих наших соотечественников — это дополнительная возможность прикоснуться к славной истории Магнитки», — прокомментировал событие гендиректор ММК Павел Шиляев.
