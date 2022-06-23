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Вчера, 16:06

В России доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 82%

УрБК, Москва, 09.08.2023. В России доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 82%. До конца текущего года рост продолжится. С таким заявлением выступила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, сообщает «Прайм».

Ранее регулятор прогнозировал, что доля безналичных платежей к концу 2023 года составит 83-84%. Отметим, что при этом в стране отмечен рекорд по объему наличных денег в обращении.
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