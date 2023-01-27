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Вчера, 17:44

Объем наличных денег в обращении в России достиг максимального значения за 25 лет

УрБК, Москва, 07.08.2023. В России объем наличных денег, находящихся в обороте, за июнь вырос на 459 млрд руб. и к июлю приблизился к 17,8 трлн руб. Это рекордное значение за последние 25 лет, сообщает газета «Известия».

Главными причинами роста показателя стали стрессовый фактор на фоне негативных событий, сезон отпусков и обеспечение регионов «живыми» деньгами. При этом Банк России утверждает, что рост наличных в обращении не создает проблем в осуществлении денежно-кредитной политики.
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