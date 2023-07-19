В Екатеринбурге завершается адаптация спортивных объектов в преддверии Международного фестиваля университетского спорта

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В Екатеринбурге спортивные объекты находятся в высокой степени готовности к проведению мероприятий. Об этом завил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на совещании с первым заместителем министра спорта РФ Азатом Кадыровым, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
По словам замминистра, подготовка к мероприятию осуществляется в соответствии с графиком и почти завершена. Также, несмотря на новый формат проведения спортивного события, на сегодняшний день насчитывается уже более 30 стран-участниц фестиваля.
«Мы входим в этап полной мобилизации и консолидации, когда нам нужно окончательно понять, какие моменты необходимо доработать, принять и провести это мероприятие на высоком организационном уровне в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации», — подчеркнул Азат Кадыров на площадке Общественного центра в спортивной деревне в микрорайоне Новокольцовский.
Также Евгений Куйвашев отметил, что для проведения события отрегулирована система работы по организации коммуникаций и инженерно-технических систем, утвержден регламент управления электроснабжением спортивных и инфраструктурных объектов. Решены вопросы транспортного характера, заблаговременно был создан региональный оперштаб фестиваля.
Помимо этого, с 24 июля проводятся штабные учения всех задействованных в проведении фестиваля служб. По словам генерального директора АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» Александра Чернова, меню питания в рамках фестиваля согласовано с Роспотребнадзором. Уже разработаны программы культурных, спортивных, массовых мероприятий во время проведения соревнований.
Напомним, что спортивное мероприятие пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года. На него приглашены участники БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств и других дружественных стран. Также ранее дирекция фестиваля опубликовала список
первых участников события. Среди них — представители университетов Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Индонезии, Казахстана, Китая, Кубы, Нигерии, Пакистана, Таджикистана, Танзании, Уганды, Шри-Ланки и Эквадора.