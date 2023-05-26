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В Екатеринбурге состоялось открытие Спортивной деревни Международного фестиваля университетского спорта

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Екатеринбурге состоялось официальное открытие Спортивной деревни Международного фестиваля университетского спорта. В церемонии участвовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров, сообщает департамент информационной политики региона.

В Екатеринбурге состоялось открытие Спортивной деревни Международного фестиваля университетского спорта

«Это первое официальное событие фестиваля. На десять дней деревня станет центром общения спортивной молодежи, наших гостей. Мы вместе с правительством Российской Федерации, нашими региональными коллегами и городскими властями много и упорно готовились к приему гостей в Спортивной деревне», — отметил Е. Куйвашев.

В Екатеринбурге состоялось открытие Спортивной деревни Международного фестиваля университетского спорта

Участники соревнований уже заселились в новые общежития. Здесь же работают главная столовая и фитнес-центр, есть зоны для взвешивания и допуска спортсменов. В деревне есть все организационные подразделения.

В Екатеринбурге состоялось открытие Спортивной деревни Международного фестиваля университетского спорта

«Это многофункциональный объект, где построены самые современные спортивные объекты, создана вся инфраструктура для восстановления и отдыха спортсменов, а также все условия, чтобы зрителям было удобно наблюдать за спортивными состязаниями», — сообщил В. Якушев.

Рядом специально к Международному фестивалю университетского спорта был возведен Дворец водных видов спорта, где 19 августа стартует тренировочный процесс, а 21 августа пройдут соревнования.

В Екатеринбурге состоялось открытие Спортивной деревни Международного фестиваля университетского спорта

«Здесь созданы прекрасные условия для проживания, соревнований, пребывания на российской земле. В ближайшие дни комплекс деревни станет вашим домом. И я уверен, что вы почувствуете себя как дома на этой гостеприимной земле. Друзья, соревнуйтесь и побеждайте, улыбайтесь и дружите, наслаждайтесь гостеприимством России и добродушием свердловской земли!» — с такими словами обратился к участникам фестиваля А. Кадыров.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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