В Екатеринбурге состоялось открытие Спортивной деревни Международного фестиваля университетского спорта

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В Международном фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в ...13.04.2023 Евгений Куйвашев и Игорь Левитин официально открыли Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник президента России Игорь ...06.03.2023 «Уральские авиалинии» получили статус официального перевозчика фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. Компания «Уральские авиалинии» стала официальным поставщиком Международного фестиваля ...01.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вошел в состав оргкомитета Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в состав организационного ...03.11.2022 В Екатеринбурге завершается подготовка концепции фестиваля университетского спорта
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. В Екатеринбурге завершается подготовка концепции Международного фестиваля ...