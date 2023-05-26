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Вчера, 14:02

Стали известны первые страны-участницы фестиваля студенческого спорта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Дирекция Международного фестиваля университетского спорта опубликовала список первых участников события. Свое участие подтвердили представители университетов Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Индонезии, Казахстана, Китая, Кубы, Нигерии, Пакистана, Таджикистана, Танзании, Уганды, Шри-Ланки и Эквадора.

Спортивное мероприятие пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года. На него приглашены участники БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств и других дружественных стран. Полный список иностранных делегаций будет представлен позднее.

«Мы уже говорили, что ждем атлетов буквально со всего мира. Сейчас, конечно, объявлены не все страны — оставили несколько сюрпризов. Спортсмены, которые приедут на Фестиваль в Екатеринбург, получат огромный опыт. У нас будет уникальное событие. На современных объектах, с достойной конкуренцией во всех 14 видах спорта. Мы обеспечим участникам радушный прием», — отметил руководитель дирекции Международного фестиваля университетского спорта Александр Чернов.
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