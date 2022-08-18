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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал ход строительства дорог в Новокольцовском микрорайоне

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил, как идут работы по строительству дорог на территории Новокольцовского микрорайона, где расположены объекты Международного фестиваля университетского спорта. Напомним, что в сентябре сюда планируется запустить движение общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На данный момент две главные транспортные магистрали Новокольцовского — Новосинарский бульвар и Экспо-бульвар — готовы к сдаче в эксплуатацию. На Новосинарском бульваре предусмотрены шесть полос для движения автотранспорта, на бульваре Экспо — четыре. Обе улицы оборудованы велодорожками с современным покрытием. Также здесь обустроены зоны отдыха с качелями, скамейками, опорами освещения, высаженными деревьями и клумбами.

«Перед нами стояла задача в течение трех лет построить, реконструировать и озеленить объекты УДС на маршрутах движения клиентских групп к основным объектам Фестиваля. Сегодня мы можем сказать, что с поставленными задачами справились», — считает Алексей Орлов.

В ближайшее время развитие улично-дорожной сети нового перспективного микрорайона продолжится: глава Екатеринбурга распорядился провести подготовительные работы по строительству улицы Олимпийской, от Новосинарского бульвара до улицы Центральной, а также улиц 100-летия Уральского университета и Центральной, от улицы Олимпийской до Экспо-бульвара. Уже подписано соответствующее постановление.
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