Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал ход строительства дорог в Новокольцовском микрорайоне

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале рассказал о ходе ...27.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал ход реконструкции и строительства улицы Татищева
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе еженедельного объезда проинспектировал ход ...28.06.2022 На карте Екатеринбурга появился Новосинарский бульвар
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому на карте ...06.09.2021 Глава Екатеринбурга распорядился реконструировать часть улицы Чкалова в Академическом районе
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился реконструировать часть улицы Чкалова. ...10.04.2020 Глава Екатеринбурга поручил подготовить документацию по подготовке дорог к Универсиаде-2023
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, которым поручил ...