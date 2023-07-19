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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о перспективе развития научного городка в микрорайоне Новокольцовский

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» рассказал о перспективах развития научного городка в микрорайоне Новокольцовский. Проект реализуется по поручению президента России в рамках национального проекта «Наука и университеты», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Екатеринбурга отметил, что Новокольцовский представляет собой уникальный опыт градостроительного развития Екатеринбурга. Созданная здесь инфраструктура выступает конкурентным преимуществом уральской столицы для привлечения молодежи и студентов со всей России, а также иностранных государств.

Так, в рамках первого этапа строительства кампуса Уральского федерального университета здесь уже возведен комплекс объектов для проведения спортивных состязаний международного уровня: Дворец водных видов спорта, общественный и медицинский центры, общежития для спортсменов и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками.

На втором этапе планируется строительство Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и информационных технологий, а также специализированного учебно-научного центра для школьников старших классов.

Для обеспечения транспортной доступности микрорайона уже в сентябре сюда будет запущено четыре автобусных маршрута. Следующим шагом муниципалитета станет строительство наземного метро: часть маршрута между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово» пройдет через микрорайон Новокольцовский. Протяженность проектируемой железнодорожной линии составит 10,2 км, всего на маршруте планируется разместить пять остановок.

В программе речь также зашла о подготовке к проведению Фестиваля университетского спорта, в котором примут участие студенческие команды из государств, входящих в БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества и Содружество Независимых Государств.

«Международный фестиваль университетского спорта станет хорошей финальной точкой и главным подарком Екатеринбургу в честь его 300-летия. Будет разыграно 197 комплектов наград по 14 видам спорта. Мы ожидаем участия порядка 4 тыс. спортсменов, большого количества гостей», — подчеркнул градоначальник.
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