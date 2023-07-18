Промышленное просвещение

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел очередное заседание Совета представителей иностранных государств на площадке ПАО «Уралхиммаш». Его участники ознакомились с работой одного из ведущих российских производителей оборудования для газовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики.Напомним, что Совет представителей иностранных государств при главе Екатеринбурга — это коллегиальный консультативно-совещательный орган, который действует постоянно и осуществляет рассмотрение вопросов, касающихся развития городской инфраструктуры и повышения качества жизни горожан. Ключевыми задачами Совета являются укрепление торгово-экономических и культурных связей с зарубежными партнерами, продвижение национальной культуры и ценностей среди представителей международного сообщества, а также имиджа уральской столицы в качестве международного делового центра.Алексей Орлов отметил, что за период работы Совета его участники уже познакомились с образовательной и деловой инфраструктурой Екатеринбурга, оценили становление города как центра развития инноваций мирового уровня. Однако особого внимания заслуживают уральские производственные гиганты.В рамках визита члены Совета посетили промышленные площадки завода и познакомились с этапами производства уникального оборудования. Сегодня в линейке выпускаемой продукции представлены шаровые резервуары, реакторное, колонное, теплообменное, емкостное оборудование, контейнеры-цистерны для транспортировки сжиженных углеводородных газов, аппараты с вращающимися барабанами.Напомним, что первое заседание Совета представителей иностранных государств состоялось в Екатеринбурге в начале июля прошлого года в рамках выставки ИННОПРОМ.В совещательный орган, созданный по инициативе главы муниципалитета, вошли 17 человек. По словам градоначальника, Екатеринбург ежегодно подтверждает статус одного из ключевых в России центров международного бизнеса и торговли, будучи местом притяжения иностранных инвесторов, предпринимателей, туристов и студентов. Глава города добавил, что муниципалитет и бизнес совместно создали все необходимые условия для выполнения поставленных Советом задач.«Глобальные процессы все больше влияют на локальные: человек привыкает к комфорту и удобным сервисам, окружающим его в одном месте, соответственно, ищет или пытается создать аналогичные благоприятные условия и в следующей точке своего пребывания. Эта мысль и легла в основу идеи создания Совета представителей иностранных государств. Мы заинтересованы в привлечении мирового опыта по совершенствованию городской инфраструктуры, повышении качества жизни граждан и иностранных гостей», — рассказал А. Орлов.В ноябре 2022 года заседание Совета представителей иностранных государств прошло в рамках VI Общероссийского форума «Города России 2030».Основной темой встречи стало обсуждение развития глобального города как центра активности мирового сообщества. Участниками дискуссии стали представители дипломатического корпуса, а также члены делегаций Белоруссии и Узбекистана.Глава города рассказал о том, что выбор темы встречи связан с усилением современных тенденций изменения больших мегаполисов и соответствует новым реалиям.«Текущая внешнеполитическая ситуация значительно влияет на обострение конкуренции между городами. Это борьба не только за деньги и технологии, но и, главное, за человеческие ресурсы и таланты. Безусловно, ключевыми центрами становятся глобальные города или, как их еще называют, города мирового уровня», — отметил он.Также в ходе мероприятия рассмотрели проблемы, над которыми нужно работать, чтобы город получил высокий статус. Так, на примере уральской столицы Алексей Орлов сообщил о выполнении проектов, стимулирующих развитие города, что привлечет тысячи новых зарубежных студентов, туристов, бизнесменов и экспертов в различных областях.«У Екатеринбурга уже есть многое для того, чтобы встать в один ряд с мировыми мегаполисами. Во-первых, развитая инфраструктура. Город располагается на пересечении транспортных потоков между западной и восточной частью страны. Станция Екатеринбург-Сортировочный, расположенная на главном ходе Транссибирской магистрали, считается крупнейшей сортировочной станцией в России и одной из крупнейших в Евразии. У нас есть все условия, чтобы сделать из города не только всероссийский, но и международный хаб», — добавил Алексей Орлов.По словам главы города, требуется сформировать основательный фундамент для сотрудничества на уровне городов и стран.Кроме этого, в июле текущего года участники Совета представителей иностранных государств приняли участие в дискуссии, посвященной кооперации и импортозамещению, прошедшей на площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ. К участию в мероприятии были приглашены представители свердловского правительства и администрации Екатеринбурга.Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков рассказал, что за 2022 год в регионе выполнено и внедрено 26 проектов и разработок по импортозамещению, выведены отдельные виды продукции.«С учетом имеющихся возможностей и вызовов сегодняшнего дня нами определены приоритетные направления по импортозамещению. Это и инструменты, гидравлика, различное оборудования для машиностроительных предприятий, комплектующие, фармацевтические препараты, компоненты для легкой промышленности», — сказал А. Шмыков.Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что в прошлом году перед городскими предприятиями, как и всей российской промышленностью, встали задачи по экстренному наращиванию темпов производства. В 2022 году обрабатывающая промышленность обеспечила объем производства более чем на 600 млрд руб. — это 118,7% к уровню 2021 года. За январь-май 2023 года объем отгруженной продукции вырос на четверть. Договорные обязательства поставок продукции специального назначения для министерства обороны и других государственных заказчиков исполнены в полном объеме.«Особенностью текущего периода является не только быстрая структурная перестройка всего внутреннего рынка, но и поиск новых внешних кооперационных связей. Сегодня на площадке ИННОПРОМа для наших предприятий и представителей дружественных иностранных государств представлена прекрасная возможность посмотреть на уже имеющийся опыт импортозамещения, а также обсудить вопросы, решение которых помогло бы упростить и ускорить эти процессы», — подчеркнул А. Орлов.