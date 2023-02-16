Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с руководством «Уралхиммаша» сотрудничество в сфере импортозамещения

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор ООО «УК УЗХМ» — управляющей организации ПАО «Уралхиммаш» — Тамара Кобаладзе провели рабочую встречу, посвященную взаимодействию региона и предприятия в вопросах импортозамещения. Также обсуждались развитие завода и реализация новых проектов, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
«Уралхиммаш» разрабатывает и выпускает оборудование для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической отраслей, атомной и традиционной энергетики. Предприятие реализует ряд проектов, предназначенных для развития партнерства с российскими и зарубежными заказчиками и поставщиками. Осваивается выпуск новой продукции, и идет работа по повышению ее качества.
«Уралхиммаш» — одно из наших ведущих предприятий. В последнее время ваша выручка значительно выросла. И я знаю, что у вас есть серьезные планы по росту и укреплению промышленного потенциала. Если вам потребуется поддержка, мы готовы ее оказать», — прокомментировал Е. Куйвашев.
В ходе встречи обсуждался вопрос подготовки кадров для промышленных предприятий. Это направление — в числе приоритетных для правительства региона. В том числе на Среднем Урале реализуются проекты «Уральская инженерная школа», «Профессионалитет» и инициатива «Билет в будущее».
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