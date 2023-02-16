УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:03

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с руководством «Уралхиммаша» сотрудничество в сфере импортозамещения

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор ООО «УК УЗХМ» — управляющей организации ПАО «Уралхиммаш» — Тамара Кобаладзе провели рабочую встречу, посвященную взаимодействию региона и предприятия в вопросах импортозамещения. Также обсуждались развитие завода и реализация новых проектов, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«Уралхиммаш» разрабатывает и выпускает оборудование для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической отраслей, атомной и традиционной энергетики. Предприятие реализует ряд проектов, предназначенных для развития партнерства с российскими и зарубежными заказчиками и поставщиками. Осваивается выпуск новой продукции, и идет работа по повышению ее качества.

«Уралхиммаш» — одно из наших ведущих предприятий. В последнее время ваша выручка значительно выросла. И я знаю, что у вас есть серьезные планы по росту и укреплению промышленного потенциала. Если вам потребуется поддержка, мы готовы ее оказать», — прокомментировал Е. Куйвашев.

В ходе встречи обсуждался вопрос подготовки кадров для промышленных предприятий. Это направление — в числе приоритетных для правительства региона. В том числе на Среднем Урале реализуются проекты «Уральская инженерная школа», «Профессионалитет» и инициатива «Билет в будущее».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина обсудили развитие финансовой сферы региона

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Банка России Эльвира ...

02.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присудил премии за лучшие разработки в области IT

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присудил премии за лучшие IT-проекты — ...

28.04.2015 Суд рассмотрит иск о банкротстве Уралхиммаша

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2015. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление ООО «Уралмет» о признании ОАО ...

14.09.2012 Эдуард Россель: Уральский фармацевтический кластер будет развиваться

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2012. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 14 сентября провел рабочую встречу с ...

06.04.2010 ООО «Альфа Инвест» совместно с аффилированными лицами намерено выкупить более 23% акций ОАО «Уралхиммаш»

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2010. ООО «Альфа Инвест» направило ОАО «Уралхиммаш» обязательное предложение о выкупе ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования24.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе Рослесхоза Ивану Советникову о лесопожарной обстановке в регионе
Архив новостей
Июнь 2023 (505)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18