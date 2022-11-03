Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил новые студенческие общежития в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил новые студенческие общежития, которые построены в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. В августе 2023 года сюда заселятся участники международного фестиваля университетского спорта. После здесь будут жить учащиеся Уральского федерального университета (УрФУ), сообщает департамент информационной политики региона.



«Конечно, это серьезное подспорье для вуза, для повышения его конкурентоспособности. Здесь будет комфортно жить. Буквально вчера мы на федеральном уровне обсуждали следующий этап строительства кампуса — самих учебных корпусов. Это будут очень современные здания, в том числе наш СУНЦ, который сегодня тоже нуждается в серьезном обновлении материально-технической базы», — прокомментировал глава региона.



Он также добавил, что здесь будут создаваться и рабочие места: в микрорайоне планируется строительство нескольких технопарков.



Уточним, что в Новокольцовском к фестивалю университетского спорта возводятся пять общежитий, общественный и медицинский центр, тренировочное поле с беговыми дорожками. Неподалеку достраивается Дворец водных видов спорта.



Кроме того, после окончания игр на прилегающей к Деревне фестиваля территории стартует реализация проекта по созданию инфраструктуры для 7 тыс. 700 студентов IT-направлений, а также будущих экономистов, управленцев и лицеистов специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ.



Напомним, что в Свердловской области также будет запущена программа «Кампус», предназначенная для поддержки местных студентов. Учащимся предоставят скидочные программы в магазинах, заведениях общепита, фитнес-центрах и так далее. Для улучшения условий жизни студентов помимо строительства и ремонта общежитий разрабатывается программа создания арендного жилья.