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Евгений Куйвашев представил Валерию Фалькову будущий студенческий кампус в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков осмотрели студенческий кампус, который строится в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Предполагается, что здесь будет создан научно-образовательный кластер, который сформирует единую студенческую среду для учащихся СУНЦа Уральского федерального университета (УрФУ).

Евгений Куйвашев представил Валерию Фалькову будущий студенческий кампус в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В департаменте информационной политики региона сообщили, что губернатор и министр осмотрели медицинский центр, общежитие № 1 и общественный центр, включающий в себя аудитории, конференц-залы, манеж и блок питания на 600 мест.

Первая очередь проекта — объекты Международного фестиваля студенческого спорта, который пройдет в августе. Для него созданы комплекс общежитий на 8,5 тыс. мест, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. После спортивного праздника эти объекты передадут УрФУ.

В рамках второй очереди будут построены учебные корпуса Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ УрФУ). Общая площадь всех объектов составит более 400 тыс. кв. м.

«Темпы строительства выдерживаются в полном объеме. Сложно было поверить, что за столь короткий срок мы сможем это сделать. Но у нас хорошая команда — команда строителей, проектировщиков. «Синара-Девелопмент», городские власти, областные власти, университет. Мы все вместе успели сдать все вовремя», — прокомментировал Е. Куйвашев.

Он добавил, что вторую очередь кампуса планируется создать к концу 2025 года.

«Город растет, увеличивается количество студентов. Флагманом, безусловно, является Уральский федеральный университет. Мне кажется, появление такого кампуса — это конкурентное преимущество для университета, города, региона и всей страны. Мы увидим совершенно другое качество образования и науки, совершенно другой привлекательный университет и город», — отметил В. Фальков.

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