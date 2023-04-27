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Вчера, 16:22

В ЦБ заявили об отсутствии необходимости в докапитализации российских банков

УрБК, Москва, 25.07.2023. Российским банкам не требуется докапитализация: они показывают высокую прибыль и имеют послабления по надбавкам. С таким заявлением выступил глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

«Необходимости какой-то острой нет, с учетом той прибыли, которую банки заработали, хорошего финансового результата. Пока острота вопроса спала. Плюс мы в значительной степени сняли давление за счет того, что дали послабление по надбавкам», — цитирует его «Прайм».

В ЦБ отмечают, что чистая прибыль отечественных банков в июне выросла с 273 млрд руб. до 314 млрд руб. Также регулятор ожидает, что по итогам 2023 года совокупная прибыль может приблизиться к рекорду 2021 года в 2,4 трлн руб. или немного превзойти его.
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