В ЦБ заявили об отсутствии необходимости в докапитализации российских банков

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Российским банкам прогнозируют прибыль от 2,4 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. По итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может составить 2,4-2,6 трлн руб. ...

Банк России допускает создание автономного фонда поддержки банков

УрБК, Москва, 23.11.2022. В Банке России думают о создании автономного фонда поддержки банковского сектора. Он будет ...

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