В ЦБ заявили об отсутствии необходимости в докапитализации российских банков

По итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может составить 2,4-2,6 трлн руб. Для сравнения: прошлый рекорд ...27.04.2023 Российским банкам прогнозируют прибыль от 2,4 трлн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. По итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может составить 2,4-2,6 трлн руб. ...23.11.2022 Банк России допускает создание автономного фонда поддержки банков
УрБК, Москва, 23.11.2022. В Банке России думают о создании автономного фонда поддержки банковского сектора. Он будет ...20.12.2019 Прибыль российских банков за 11 месяцев выросла на 46%
УрБК, Москва, 20.12.2019. По итогам 11 месяцев 2019 года российские банки в сумме заработали 1,871 трлн руб., что на ...09.10.2018 Прибыль российского банковского сектора в январе-сентябре увеличилась на 58%
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. Прибыль российского банковского сектора в январе-сентябре возросла до 1,068 трлн руб., ...