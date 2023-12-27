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Прибыль российских банков в 2024 году может составить 2,3-2,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 30.01.2024. Прибыль российских банков в 2024 году может составить от 2,3 до 2,8 трлн руб. Такой прогноз сделал директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов.

«По этому году у нас прогноз прибыли в районе 2,5 трлн руб., ну если диапазон какой-то брать, то 2,3-2,8 трлн руб.», — цитирует А. Данилова «Российская газета».

В 2023 году, по данным ЦБ РФ, фактическая чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн руб. Этот показатель А. Данилов назвал «в определенном смысле аномалией». Для сравнения: в 2022 году он упал до 203 млрд руб., а в 2021 году превысил 2,3 трлн руб.
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