Чистая прибыль российских банков упала в декабре 2023 года до 64 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.11.2023. По прогнозу ЦБ РФ, чистая прибыль банков за весь 2023 год достигнет ориентировочно 3 трлн ...20.10.2023 Прибыль банковского сектора в РФ за месяц сократилась на 16%
УрБК, Москва, 20.10.2023. Чистая прибыль банковского сектора в России в сентябре составила 296 млрд руб., что на 16% ...23.06.2023 Ипотечный портфель банков РФ за месяц вырос на 2,2%
УрБК, Москва, 23.06.2023. Объем ипотечного портфеля российских банков в мае составил 15,3 трлн руб., что на 2,2% больше ...27.01.2023 Прибыль российских банков в 2022 году составила 203 млрд рублей
УрБК, Москва, 27.01.2023. Прибыль российских банков в 2022 году составила 203 млрд руб. В 2021 году этот показатель ...25.10.2021 Чистая прибыль российских банков в сентябре снизилась на 48 млрд рублей
УрБК, Москва, 25.10.2021. Чистая прибыль банков в РФ в сентябре составила 196 млрд руб. Это на 48 млрд руб. меньше ...