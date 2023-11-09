Чистая прибыль российских банков упала в декабре 2023 года до 64 млрд рублей

УрБК, Москва, 30.01.2024. В декабре 2023 года фактическая чистая прибыль российских банков снизилась относительно показателя ноября 2023 года в четыре раза. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2023».



«В декабре фактическая чистая прибыль сектора составила 64 млрд руб., что в четыре раза ниже результата ноября (~270 млрд руб.). Отраженная в балансе чистая прибыль в размере 176 млрд руб. была завышена на дивиденды, полученные от российского дочернего банка (~112 млрд руб.)», — говорится в отчете.



Данную тенденцию в ЦБ РФ объяснили ростом отчислений в резервы (240 млрд руб.) из-за признания потерь по старым проблемным корпоративным кредитам и прочим требованиям, а также ростом операционных расходов (352 млрд руб.) (в том числе из-за выплат премий и высоких расходов банков на рекламу).



В целом за 2023 год российские банки заработали 3,3 трлн руб. Этот показатель в Центробанке назвали рекордным, но призвали рассматривать его в контексте показателя 2022 года (0,2 трлн руб.). Эта тенденция сложилась за счет восстановления основных доходов банков, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки.