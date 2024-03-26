Рост объема средств россиян на депозитах снизился на 0,6% в марте 2024 года

УрБК, Москва, 19.04.2024. В марте 2024 года рост объема средств населения на банковских вкладах составил 900 млрд руб. ...26.03.2024 Прибыль российских банков в феврале 2024 года снизилась на 22%
Прибыль российских банков в феврале 2024 года снизилась на 22% по сравнению с уровнем января 2024 года, составив 275 ...26.03.2024 Прибыль российских банков в феврале 2024 года снизилась на 22%
УрБК, Москва, 26.03.2024. Прибыль российских банков в феврале 2024 года снизилась на 22% по сравнению с уровнем января ...15.03.2024 Российские банки фиксируют приток средств граждан во вклады
УрБК, Москва, 15.03.2024. В IV квартале 2023 года объем средств россиян на банковских вкладах увеличился на 4,4 трлн ...22.02.2024 Прибыль российского банковского сектора в январе 2024 года составила 354 млрд рублей
УрБК, Москва, 22.02.2024. По данным ЦБ РФ, прибыль банковского сектора в России в январе 2024 года составила 354 млрд ...