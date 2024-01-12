Объем средств россиян в банках вырос на 6,9% в декабре 2023 года

Объем выдач кредитов в России в декабре 2023 года составил 1 трлн 429,2 млрд руб., что на 3,9% выше, чем в декабре 2022 ...

Объем кредитования физлиц в России составил 1 трлн 429,2 млрд рублей в декабре 2023 года

УрБК, Москва, 12.01.2024. Объем выдач кредитов в России в декабре 2023 года составил 1 трлн 429,2 млрд руб., что на ...

Объем кредитования физлиц в России составил 1 трлн 429,2 млрд рублей в декабре 2023 года

УрБК, Москва, 27.12.2023. К 1 ноября 2023 года объем кредитного портфеля россиян увеличился на 6 трлн руб., до 34,8 ...

Объем кредитов россиян вырос до 34,8 трлн рублей к ноябрю 2023 года

За 11 месяцев 2023 года ипотечный портфель в РФ вырос более чем на 30%

УрБК, Москва, 22.12.2023. Чистая прибыль банковского сектора в РФ в ноябре составила 268 млрд руб. (доходность на ...