Объем средств россиян в банках вырос на 6,9% в декабре 2023 года

Объем выдач кредитов в России в декабре 2023 года составил 1 трлн 429,2 млрд руб., что на 3,9% выше, чем в декабре 2022 ...12.01.2024 Объем кредитования физлиц в России составил 1 трлн 429,2 млрд рублей в декабре 2023 года
УрБК, Москва, 12.01.2024. Объем выдач кредитов в России в декабре 2023 года составил 1 трлн 429,2 млрд руб., что на ...27.12.2023 Объем кредитов россиян вырос до 34,8 трлн рублей к ноябрю 2023 года
УрБК, Москва, 27.12.2023. К 1 ноября 2023 года объем кредитного портфеля россиян увеличился на 6 трлн руб., до 34,8 ...22.12.2023 За 11 месяцев 2023 года ипотечный портфель в РФ вырос более чем на 30%
УрБК, Москва, 22.12.2023. Чистая прибыль банковского сектора в РФ в ноябре составила 268 млрд руб. (доходность на ...04.08.2023 В России на 4,7% вырос объем подлежащих страхованию банковских вкладов
УрБК, Москва, 04.08.2023. По итогам января-июня 2023 года объем подлежащих страхованию средств россиян на банковских ...