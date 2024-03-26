Рост объема средств россиян на депозитах снизился на 0,6% в марте 2024 года

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Прибыль российских банков в феврале 2024 года снизилась на 22% по сравнению с уровнем января 2024 года, составив 275 ...

Прибыль российских банков в феврале 2024 года снизилась на 22%

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Российские банки фиксируют приток средств граждан во вклады

УрБК, Москва, 15.03.2024. В IV квартале 2023 года объем средств россиян на банковских вкладах увеличился на 4,4 трлн ...

Прибыль российского банковского сектора в январе 2024 года составила 354 млрд рублей

УрБК, Москва, 22.02.2024. По данным ЦБ РФ, прибыль банковского сектора в России в январе 2024 года составила 354 млрд ...

Объем застрахованных банковских вкладов в России за год вырос на 21%

УрБК, Москва, 13.02.2024. На 1 января 2024 года общий объем принадлежащих россиянам средств на банковских депозитах, ...