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Рост объема средств россиян на депозитах снизился на 0,6% в марте 2024 года

УрБК, Москва, 19.04.2024. В марте 2024 года рост объема средств населения на банковских вкладах составил 900 млрд руб. (+1,9%), что ниже на 0,6% февральского показателя (+2,5%). Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка за март 2024 года.

«Активный рост средств населения продолжается второй месяц подряд (+0,9 трлн руб., +1,9 против +2,5% в феврале), в том числе из-за увеличения доходов граждан и высоких депозитных ставок. Рублевые средства увеличились преимущественно на срочных вкладах (+710 млрд руб., +2,5%, при этом оценочно 200 млрд руб. приходится на начисленные проценты). Это вызвано сохранением выгодных ставок по вкладам (14,7-14,8% в марте)», — говорится в материале ЦБ РФ.

Объем средств на текущих счетах увеличился на 184 млрд руб. (+1,3%), на счетах эскроу — на 91 млрд руб. «Причиной стал рост выдач ипотеки (по предварительным данным, приток средств на счета эскроу ускорился до 383 млрд руб. после 273 млрд руб. в феврале)», — резюмировали в ЦБ.

Чистая прибыль банковского сектора в марте 2024 года практически не изменилась по сравнению с февралем 2024 года (270 млрд руб. против 275 млрд руб.). Доходность на капитал составила около 22% (в феврале — 23%). Основная прибыль уменьшилась до 158 млрд руб. с 210 млрд руб. в феврале, но снижение, как отмечает Центробанк, было техническим, связанным с реклассификацией ценных бумаг.
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