Объем средств россиян на счетах вырос на 1,7 трлн рублей в I квартале 2024 года

Материалы по теме

Объем застрахованных средств на банковских вкладах в РФ вырос до 63 трлн 377 млрд рублей в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 08.05.2024. По состоянию на 1 апреля 2024 года (с начала года) объем подлежащих страхованию средств на ...

Рост объема средств россиян на депозитах снизился на 0,6% в марте 2024 года

В марте 2024 года рост объема средств населения на банковских вкладах составил 900 млрд руб. (+1,9%), что ниже на 0,6% ...

Рост объема средств россиян на депозитах снизился на 0,6% в марте 2024 года

УрБК, Москва, 19.04.2024. В марте 2024 года рост объема средств населения на банковских вкладах составил 900 млрд руб. ...

Объем застрахованных банковских вкладов в России за год вырос на 21%

УрБК, Москва, 13.02.2024. На 1 января 2024 года общий объем принадлежащих россиянам средств на банковских депозитах, ...

Объем средств россиян в банках вырос на 6,9% в декабре 2023 года

УрБК, Москва, 30.01.2024. В декабре 2023 года объем средств россиян, хранящихся в банках, вырос по отношению к ноябрю ...