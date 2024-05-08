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Объем средств россиян на счетах вырос на 1,7 трлн рублей в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 19.06.2024. Средства россиян на банковских счетах в I квартале 2024 года выросли на 1,7 трлн руб., или на 3,8%, год к году, говорится в материалах Центробанка.

«Рост средств населения (без счетов эскроу) на 1,7 трлн руб. (+3,8%) стал рекордным для I квартала 2024 года. Это связано с увеличением доходов граждан, в том числе из-за индексации с 1 февраля социальных и страховых выплат на 7,4% и капитализацией процентов по вкладам в условиях высоких ставок», — говорится в аналитическом обзоре ЦБ «Банковский сектор».

Объем средств россиян в рублях вырос на 4,3% (+1,8 трлн руб.) год к году за счет срочных вкладов (+7%, +1,9 трлн руб.). Основной приток денег от физлиц пришелся на вклады от шести месяцев до года. Средства в валюте на счетах сократились (-2,1%, -84 млрд руб. в рублевом эквиваленте год к году).

«Мы ожидаем, что в 2024 году средства населения продолжат активно расти и годовой прирост будет в диапазоне 14-19%», — резюмировали аналитики ЦБ.
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