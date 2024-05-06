Свердловчане накопили на вкладах 1,2 трлн рублей

На 1 мая 2024 года общий объем вкладов физических лиц в Свердловской области (без учета счетов эскроу), размещенных в банках, составил 1 трлн 166 млрд 104 млн руб. С начала текущего года показатель вырос на 5%, а за последние 12 месяцев — сразу на 25%. Об этом свидетельствуют материалы Банка России, с которыми ознакомился УрБК.По данным ЦБ, объем рублевых вкладов свердловчан в настоящее время составляет 1 трлн 117 млрд руб. (96%), валютных — 49 млрд руб. (4%). В среднем на одного жителя Свердловской области приходится 270 тыс. руб. банковских накоплений, сообщают аналитики.Отметим, что увеличение объемов вкладов на Среднем Урале соответствует общероссийской тенденции. В целом по стране общий объем депозитов за год вырос на 26%.«Рост депозитов связан с увеличением доходов населения и жесткой денежно-кредитной политикой в стране. Вслед за ключевой ставкой увеличивается и доходность по вкладам», — рассказал экономист Уральского ГУ Банка России Родион Куницын.По данным ЦБ, средняя максимальная ставка десяти банков, привлекающих большую часть средств населения, сейчас составляет 15,16%. Это почти в два раза больше, чем год назад (7,75%).Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что некоторые российские банки предлагают открыть вклады со ставками гораздо выше 15%.«В последние недели, когда повысились опасения ужесточения цикла денежно-кредитной политики, ряд кредитных организаций повысили проценты по вкладам, даже до 18%. Но это мотивационные предложения с условиями «со звездочкой» и на короткий срок, просто рассчитанные в процентах годовых. По мере прохождения пика по ставке ЦБ проценты по вкладам и кредитам поползут вспять. Окно возможностей для высокодоходных вкладов еще открыто», — заявил М. Зельцер.Добавим, что в начале июня один из российских банков предложил вкладчикам открыть депозиты под 20,5% (сроком на три месяца), другие финансово-кредитные организации активно привлекают клиентов ставками в 18-20% (на три месяца и на полгода).Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции, которая состоялась по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике, рассказала, что конкуренция за вкладчиков на рынке заметно выросла.«Сберегательная активность населения оставалась высокой. В I квартале норма сбережения достигла максимума для этого периода за 10 лет. Высокие ставки по вкладам продолжали способствовать притоку средств населения в банки. Кроме того, банки усилили конкуренцию за вкладчиков после увеличения лимита переводов между своими счетами до 30 млн руб. Это привело к тому, что банки повышали ставки, чтобы удержать клиентов», — отметила Э. Набиуллина.Она также сообщила, что предпосылок для смягчения денежно-кредитной политики в РФ пока нет.«Мы сохраняем приверженность возвращению инфляции к 4%. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционые риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле. Денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели», — сказала глава ЦБ.Большинство аналитиков считает, что пик процентных ставок по вкладам в России еще не пройден. В ближайшие месяцы доходность депозитов будет только расти. В этом случае объем банковских вкладов физлиц в регионах, в том числе в Свердловской области, также в ближайшие месяцы будет показывать сильную позитивную динамику.