Банковские вклады жителей Свердловской области за год выросли на 25%

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Объем вкладов жителей Свердловской области в банках без учета счетов эскроу в марте ...08.07.2022 Объем банковских вкладов жителей Челябинской области за год вырос на 6%
УрБК, Челябинск, 08.07.2022. На 1 июня объем банковских вкладов жителей Челябинской области (без учета средств на ...10.08.2020 Объем банковских вкладов физлиц в Свердловской области вырос на 8,6% в 2020 году
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2020. Объем банковских накоплений жителей Свердловской области по итогам I полугодия 2020 ...05.06.2020 Объем вкладов жителей Свердловской области в апреле вырос на 1,2%
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2020. На 1 мая 2020 года объем вкладов жителей Свердловской области составил 782 млрд руб. За ...13.02.2018 В Свердловской области рост объемов вкладов населения в банках к началу года составил 6,4%
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2018. В Свердловской области объем вкладов населения в банках к 1 января 2017 года достиг ...