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Банковские вклады жителей Свердловской области за год выросли на 25%

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Объем вкладов жителей Свердловской области в банках без учета счетов эскроу в марте 2024 года составил более 1,1 трлн руб. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился почти на 230 млрд руб., сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Согласно данным регулятора, в среднем на одного жителя региона приходится по 270 тыс. руб. банковских накоплений. За год этот показатель увеличился на 25%. При этом большую часть средств (96%) свердловчане держат в рублях.

В ЦБ отмечают, что рост объемов вкладов в Свердловской области соответствует общероссийской тенденции. В целом по стране активное увеличение средств населения продолжается второй месяц подряд.

По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Родиона Куницына, увеличение депозитов объясняется повышением доходов населения и жесткой денежно-кредитной политикой.

«Вслед за ключевой ставкой увеличивается и доходность по вкладам. Так, средняя максимальная ставка десяти банков, привлекающих большую часть средств населения, несколько месяцев держится на уровне 14,8%. Это почти в два раза больше, чем год назад», — отметил он.
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