Банковские вклады жителей Свердловской области за год выросли на 25%

УрБК, Челябинск, 08.07.2022. На 1 июня объем банковских вкладов жителей Челябинской области (без учета средств на ...16.09.2021 Объем вкладов жителей Среднего Урала за год сократился почти на 3 млрд рублей
На 1 августа объем вкладов физических лиц в Свердловской области (без учета счетов эскроу) составил 696 млрд 352 млн ...10.08.2020 Объем банковских вкладов физлиц в Свердловской области вырос на 8,6% в 2020 году
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2020. Объем банковских накоплений жителей Свердловской области по итогам I полугодия 2020 ...05.06.2020 Объем вкладов жителей Свердловской области в апреле вырос на 1,2%
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2020. На 1 мая 2020 года объем вкладов жителей Свердловской области составил 782 млрд руб. За ...13.02.2018 В Свердловской области рост объемов вкладов населения в банках к началу года составил 6,4%
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2018. В Свердловской области объем вкладов населения в банках к 1 января 2017 года достиг ...