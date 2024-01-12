УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:04

Объем средств россиян в банках вырос на 6,9% в декабре 2023 года

В декабре 2023 года объем средств россиян, хранящихся в банках, вырос по отношению к ноябрю 2023 года на 6,9% (+2,9 трлн руб.). Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2023».

«Причинами стали традиционное авансирование январских пенсий (которые дополнительно были проиндексированы), а также выплата социальных пособий и годовых бонусов», — объясняет регулятор сложившуюся тенденцию.

На текущих счетах объем средств вырос на 11,7% (+1,5 трлн руб.), на срочных вкладах — на 5,5% (+1,4 трлн руб.). В Банке России отметили, что на это мог повлиять продолжающийся рост банковских ставок (до 14,75% к концу декабря 2023 года).

В целом в течение 2023 года объем средств граждан РФ, хранящихся в банках, вырос на 19,7% (на 7,4 трлн руб.). «Такой значительный приток произошел благодаря социальным и бюджетным выплатам, росту заработных плат населения, а также возврату наличных денег в банки на фоне роста ставок по вкладам», — говорится в отчете Центробанка.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 15:02 Объем средств россиян в банках вырос на 6,9% в декабре 2023 года

УрБК, Москва, 30.01.2024. В декабре 2023 года объем средств россиян, хранящихся в банках, вырос по отношению к ноябрю ...

12.01.2024 Объем кредитования физлиц в России составил 1 трлн 429,2 млрд рублей в декабре 2023 года

Объем выдач кредитов в России в декабре 2023 года составил 1 трлн 429,2 млрд руб., что на 3,9% выше, чем в декабре 2022 ...

12.01.2024 Объем кредитования физлиц в России составил 1 трлн 429,2 млрд рублей в декабре 2023 года

УрБК, Москва, 12.01.2024. Объем выдач кредитов в России в декабре 2023 года составил 1 трлн 429,2 млрд руб., что на ...

27.12.2023 Объем кредитов россиян вырос до 34,8 трлн рублей к ноябрю 2023 года

УрБК, Москва, 27.12.2023. К 1 ноября 2023 года объем кредитного портфеля россиян увеличился на 6 трлн руб., до 34,8 ...

04.08.2023 В России на 4,7% вырос объем подлежащих страхованию банковских вкладов

УрБК, Москва, 04.08.2023. По итогам января-июня 2023 года объем подлежащих страхованию средств россиян на банковских ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Январь 2024 (535)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18