Объем средств россиян в банках вырос на 6,9% в декабре 2023 года

В декабре 2023 года объем средств россиян, хранящихся в банках, вырос по отношению к ноябрю 2023 года на 6,9% (+2,9 трлн руб.). Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2023».



«Причинами стали традиционное авансирование январских пенсий (которые дополнительно были проиндексированы), а также выплата социальных пособий и годовых бонусов», — объясняет регулятор сложившуюся тенденцию.



На текущих счетах объем средств вырос на 11,7% (+1,5 трлн руб.), на срочных вкладах — на 5,5% (+1,4 трлн руб.). В Банке России отметили, что на это мог повлиять продолжающийся рост банковских ставок (до 14,75% к концу декабря 2023 года).



В целом в течение 2023 года объем средств граждан РФ, хранящихся в банках, вырос на 19,7% (на 7,4 трлн руб.). «Такой значительный приток произошел благодаря социальным и бюджетным выплатам, росту заработных плат населения, а также возврату наличных денег в банки на фоне роста ставок по вкладам», — говорится в отчете Центробанка.