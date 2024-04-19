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Вчера, 17:55

Чистая прибыль банковского сектора в РФ за месяц выросла на 13%

Чистая прибыль банковского сектора в России в апреле 2024 года составила 305 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 13%, или 35 млрд руб. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2024 года».

Согласно данным регулятора, на повышение прибыли в основном повлияло снижение отчислений в резервы на 67 млрд руб.

Кроме того, в стране продолжается активный приток средств населения (+1 трлн руб., +2,1% после +1,9% в марте) в условиях привлекательных депозитных ставок.

Рост средств на счетах эскроу ускорился и составил 124 млрд руб. (+2,2% после +1,7% в марте). Это в целом соответствует среднемесячному приросту за 2023 год (+129 млрд руб.).
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