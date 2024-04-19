УрБК, Москва, 28.05.2024. Чистая прибыль банковского сектора в России в апреле 2024 года составила 305 млрд руб. По ...

Чистая прибыль банковского сектора в РФ за месяц выросла на 13%

В марте 2024 года рост объема средств населения на банковских вкладах составил 900 млрд руб. (+1,9%), что ниже на 0,6% ...

Рост объема средств россиян на депозитах снизился на 0,6% в марте 2024 года

УрБК, Москва, 19.04.2024. В марте 2024 года рост объема средств населения на банковских вкладах составил 900 млрд руб. ...

Рост объема средств россиян на депозитах снизился на 0,6% в марте 2024 года

За 11 месяцев 2023 года ипотечный портфель в РФ вырос более чем на 30%

УрБК, Москва, 22.12.2023. Чистая прибыль банковского сектора в РФ в ноябре составила 268 млрд руб. (доходность на ...