Ипотечный портфель в России за месяц вырос на 2,5%

УрБК, Москва, 25.05.2023. По итогам апреля 2023 года во всех сегментах кредитования наблюдался рост. Об этом сообщается ...22.03.2023 В России ипотечный портфель за февраль вырос на 1,5%
УрБК, Москва, 22.03.2023. После традиционного январского замедления в феврале ипотечный портфель россиян вырос на 1,5%, ...20.05.2022 Ипотечный портфель банков на Южном Урале увеличился на 25%
УрБК, Челябинск, 20.05.2022. В I квартале 2022 года жители Челябинской области оформили 11,3 тыс. ипотечных кредитов ...24.11.2014 Кредитный портфель в банках РФ за октябрь 2014 года вырос на 111,6 млрд рублей
УрБК, Москва, 24.11.2014. Розничный кредитный портфель физических лиц российских банков увеличился за октябрь этого ...17.11.2014 За девять месяцев рынок кредитных карт вырос на 15%
УрБК, Москва, 17.11.2014. По итогам января-сентября рынок кредитных карт России вырос на 15%. Квартальный рост рынка ...