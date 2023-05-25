УрБК, Москва, 25.07.2023. Ипотечный портфель в России за месяц вырос на 2,5%. Спрос сместился в сторону вторичного ...25.05.2023 В российском банковском секторе отмечен рост кредитования во всех сегментах
УрБК, Москва, 25.05.2023. По итогам апреля 2023 года во всех сегментах кредитования наблюдался рост. Об этом сообщается ...22.03.2023 В России ипотечный портфель за февраль вырос на 1,5%
УрБК, Москва, 22.03.2023. После традиционного январского замедления в феврале ипотечный портфель россиян вырос на 1,5%, ...20.05.2022 Ипотечный портфель банков на Южном Урале увеличился на 25%
УрБК, Челябинск, 20.05.2022. В I квартале 2022 года жители Челябинской области оформили 11,3 тыс. ипотечных кредитов ...24.11.2014 Кредитный портфель в банках РФ за октябрь 2014 года вырос на 111,6 млрд рублей
УрБК, Москва, 24.11.2014. Розничный кредитный портфель физических лиц российских банков увеличился за октябрь этого ...