Ипотечный портфель в России за месяц вырос на 2,5%

Ипотечный портфель в России за месяц вырос на 2,5%. Спрос сместился в сторону вторичного рынка, где цены уступают новому жилью. Выдача рыночной ипотеки выросла на 11%, а льготной — на 6%, сообщает Банк России.



Потребительское кредитование выросло на 1,6%. Но во II полугодии регулятор ожидает некоторого охлаждения рынка из-за ужесточения с 1 июля макропруденциальных лимитов. Рост корпоративного кредитного портфеля ускорился до +1,3 с 0,8% в мае.



Объем средств граждан в банках увеличился на 2,1%. Этому способствовали крупные бюджетные выплаты. Средства компаний снизились на 1% в связи с налоговыми выплатами и снижением нефтегазовых доходов.



Прибыль банков выросла с 273 млрд руб. в мае до 314 млрд руб. в июне. Рост показателя в первую очередь обеспечила валютная переоценка.