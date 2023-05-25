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Вчера, 18:00

Ипотечный портфель в России за месяц вырос на 2,5%

Ипотечный портфель в России за месяц вырос на 2,5%. Спрос сместился в сторону вторичного рынка, где цены уступают новому жилью. Выдача рыночной ипотеки выросла на 11%, а льготной — на 6%, сообщает Банк России.

Потребительское кредитование выросло на 1,6%. Но во II полугодии регулятор ожидает некоторого охлаждения рынка из-за ужесточения с 1 июля макропруденциальных лимитов. Рост корпоративного кредитного портфеля ускорился до +1,3 с 0,8% в мае.

Объем средств граждан в банках увеличился на 2,1%. Этому способствовали крупные бюджетные выплаты. Средства компаний снизились на 1% в связи с налоговыми выплатами и снижением нефтегазовых доходов.

Прибыль банков выросла с 273 млрд руб. в мае до 314 млрд руб. в июне. Рост показателя в первую очередь обеспечила валютная переоценка.
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