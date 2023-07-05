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В Свердловской области в I полугодии Центробанк выявил 10 нелегальных финансовых организаций

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. За первые шесть месяцев текущего года ЦБ РФ выявил и внес в предупредительный список 10 финансовых организаций, в работе которых были усмотрены признаки нелегальной деятельности в сфере финансов. Большая часть компаний была уличена в незаконной выдаче займов, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.

Так, офисы выявленных организации располагались в Екатеринбурге, Реже, Камышлове и Серове. Некоторые из них осуществляли деятельность как ломбарды, хотя не входили в соответствующий реестр регулятора. Также был выявлен ряд компаний, работающих как микрофинансовые организации (МФО).

Кроме этого, в предупредительный список был внесен один оператор инвестиционной платформы, который в качестве посредника обещал клиентам гарантированные высокие проценты от инвестиций.

На сегодняшний день в предупредительном списке Центробанка находится более 10 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности, в том числе 68 из Свердловской области.

Напомним, что с июля этого года вступили в силу новые правила работы МФО. Максимальная ежедневная процентная ставка по краткосрочным потребительским займам теперь составляет до 0,8%. Размер полной стоимости потребительского кредита уменьшен с 365% до 292% годовых.

Кроме того, теперь предельная задолженность по начисленным штрафам, пени и другим дополнительным выплатам ограничена 130% от размера кредита, выданного на срок до 12 месяцев.
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