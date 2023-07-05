В Свердловской области в I полугодии Центробанк выявил 10 нелегальных финансовых организаций

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Число МФО в Свердловской области за год сократилось на 10%

Количество микрофинансовых организаций (МФО), зарегистрированных на территории Свердловской области, с 1 апреля 2022 ...

Число МФО в Свердловской области за год сократилось на 10%

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Количество микрофинансовых организаций (МФО), зарегистрированных на территории ...

В Челябинской области за I квартал выявлено 10 нелегальных кредиторов

УрБК, Челябинск, 12.05.2023. На Южном Урале за I квартал 2023 года Банк России выявил 10 компаний с признаками ...

В Свердловской области за девять месяцев выявлены 22 организации нелегального кредитования

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2022. За девять месяцев 2022 года в Свердловской области возросло число выявленных ...

ЦБ в 2020 году выявил более 200 компаний с признаками финансовых пирамид

УрБК, Москва, 10.02.2021. В 2020 году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной ...