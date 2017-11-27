Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России выросла до 2,6 млн рублей

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В России стали реже покупать дорогие автомобили

УрБК, Москва, 27.11.2017. В 2017 году продажи автомобилей стоимостью выше 4 млн руб. в России сократились на 18%, ...

Средняя цена автомобилей в России выросла до 1,34 млн рублей

За период с января по июнь 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 3,3% и ...

Средняя цена автомобилей в России выросла до 1,34 млн рублей

УрБК, Москва, 31.07.2017. За период с января по июнь 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в ...

В Свердловской области средняя стоимость нового автомобиля составляет 1,3 млн рублей

УрБК, Москва, 21.11.2016. На сегодняшний день Свердловская область находиться на 24 месте в рейтинге регионов по ...

Цена нового легкового автомобиля в России за 9 месяцев выросла на 17%

УрБК, Москва, 28.10.2016. В январе-сентябре нынешнего года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России ...