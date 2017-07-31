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Вчера, 18:01

Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России выросла до 2,6 млн рублей

В 2023 году стоимость нового легкового автомобиля в России выросла до 2,6 млн руб. Это на 13,5% больше, чем годом ранее, когда она составляла 2,29 млн руб. Об этом рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, сообщает «Прайм».

В то же время подержанный легковой автомобиль сейчас стоит 1,3 млн руб. Это на 9% дороже, чем в прошлом году.

Добавим, что показатели продаж новых автомобилей упали по сравнению с прошлым годом. Одним из ключевых факторов здесь выступает цена. На этом фоне растет интерес ко вторичному рынку автомобилей.
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