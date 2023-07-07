В Екатеринбурге обнаружена вспышка менингита в частном детском саду «Аистенок»

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Управление Роспотребнадзора организовало ситуационную горячую линию для сотрудников ...07.07.2023 Следственный комитет начал проверку после смерти двух сотрудников Ozon в Екатеринбурге от вспышки инфекции
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Следственное Управление СК России по Свердловской области начало проверки по фактам ...06.07.2023 В Екатеринбурге умер заболевший менингококковой инфекцией сотрудник Ozon
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге умер один из заболевших менингококковой инфекцией сотрудников ...06.07.2023 В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге на территории логопарка «Кольцовский» ...06.06.2013 Из-за менингита под наблюдением врачей находятся почти 80 детей
78 воспитанников детского сада «Теремок» в городе Ростов-на-Дону находятся под наблюдением врачей: 28 из них ...