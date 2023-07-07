В Екатеринбурге обнаружена вспышка менингита в частном детском саду «Аистенок»

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Свердловское Управление Роспотребнадзора организовало ситуационную горячую линию для сотрудников Ozon

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Управление Роспотребнадзора организовало ситуационную горячую линию для сотрудников ...

Следственный комитет начал проверку после смерти двух сотрудников Ozon в Екатеринбурге от вспышки инфекции

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Следственное Управление СК России по Свердловской области начало проверки по фактам ...

В Екатеринбурге умер заболевший менингококковой инфекцией сотрудник Ozon

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге умер один из заболевших менингококковой инфекцией сотрудников ...

В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге на территории логопарка «Кольцовский» ...

Из-за менингита под наблюдением врачей находятся почти 80 детей

78 воспитанников детского сада «Теремок» в городе Ростов-на-Дону находятся под наблюдением врачей: 28 из них ...