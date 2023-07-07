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В Екатеринбурге обнаружена вспышка менингита в частном детском саду «Аистенок»

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Екатеринбурге у трех воспитанников частного детского сада «Аистенок» обнаружен вирусный менингит. Работа учреждения приостановлена, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ведомство проводит санитарно-противоэпидемические мероприятия и эпидемиологическое расследование. Заболевшие дети госпитализированы. Идет лабораторное обследование для обнаружения возбудителя. За контактными детьми и взрослыми организовано медицинское наблюдение. Помещения детского сада продезинфицированы.

Добавим, что ранее в Екатеринбурге была обнаружена вспышка менингококковой инфекции в распределительном центре Ozon и три случая заболевания среди сотрудников ПАО «Уралхиммаш», проживавших с работниками маркетплейса в одном хостеле. По последним данным, зарегистрировано 15 случаев заражения. Два человека погибли.
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