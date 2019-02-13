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Следственный комитет начал проверку после смерти двух сотрудников Ozon в Екатеринбурге от вспышки инфекции

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Следственное Управление СК России по Свердловской области начало проверки по фактам смерти двух сотрудников распределительного центра Ozon в логопарке «Новокольцовский» в Екатеринбурге. Погибшие заразились менингококковой инфекцией. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители установят обстоятельства происшествия, точные причины смерти работников. Помимо этого, на объекте работают специалисты местного Управления Роспотребнадзора.

Напомним, что 5 июля в распределительном центре Ozon произошла вспышка менингококковой инфекции. По последним данным, заболели восемь человек, включая двух умерших.

В Роспотребнадзоре рассказали, что все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На объекте организован медицинский пост. Уже привито более 400 сотрудников.
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