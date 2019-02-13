Следственный комитет начал проверку после смерти двух сотрудников Ozon в Екатеринбурге от вспышки инфекции

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге умер еще один заболевший менингококковой инфекцией сотрудник ...Вчера, 14:26 В Екатеринбурге умер заболевший менингококковой инфекцией сотрудник Ozon
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге умер один из заболевших менингококковой инфекцией сотрудников ...Вчера, 09:23 В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге на территории логопарка «Кольцовский» ...13.02.2019 Следственный комитет начал проверку по факту смерти двух рабочих на ЧМК
УрБК, Челябинск, 13.02.2019. Следственное управление СК России по Челябинской области начало проверку по факту смерти ...03.11.2016 Следственный комитет начал проверку по факту смерти Олега Попова
Управление СК России по Ростовской области начало проверку по факту смерти известного клоуна Олега Попова. Об этом ...