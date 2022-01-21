УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:44

Свердловское Управление Роспотребнадзора организовало ситуационную горячую линию для сотрудников Ozon

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Управление Роспотребнадзора организовало ситуационную горячую линию для сотрудников Ozon. Спецалисты-эпидемиологи готовы ответить на вопросы, которые есть у сотрудников распределительного центра, где зарегистрирована вспышка менингококковой инфекции, сообщает ведомство.

Обратиться можно по номеру +7 982 690 59 23 в рабочее время. Там расскажут о мерах предосторожности и вакцинации.

Уточним, что в распределительном центре Ozon в логопарке «Новокольцовский» в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции. Два человека умерли. Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование, а Следственный комитет России даст правовую оценку ситуации.

Минздрав Свердловской области уточняет, что сейчас двое заразившихся лечатся в ГКБ № 40, шестеро — в Сысертской центральной районной больнице. Состояние всех пациентов удовлетворительное.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 09:41 Следственный комитет начал проверку после смерти двух сотрудников Ozon в Екатеринбурге от вспышки инфекции

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Следственное Управление СК России по Свердловской области начало проверки по фактам ...

Вчера, 15:23 В Екатеринбурге умер второй заразившийся менингококковой инфекцией сотрудник Ozon

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге умер еще один заболевший менингококковой инфекцией сотрудник ...

Вчера, 14:26 В Екатеринбурге умер заболевший менингококковой инфекцией сотрудник Ozon

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге умер один из заболевших менингококковой инфекцией сотрудников ...

Вчера, 09:23 В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге на территории логопарка «Кольцовский» ...

21.01.2022 В Серовской городской больнице выявили 38 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей
Архив новостей
Июль 2023 (151)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18