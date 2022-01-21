Свердловское Управление Роспотребнадзора организовало ситуационную горячую линию для сотрудников Ozon

Материалы по теме

Следственный комитет начал проверку после смерти двух сотрудников Ozon в Екатеринбурге от вспышки инфекции

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Следственное Управление СК России по Свердловской области начало проверки по фактам ...

В Екатеринбурге умер второй заразившийся менингококковой инфекцией сотрудник Ozon

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге умер еще один заболевший менингококковой инфекцией сотрудник ...

В Екатеринбурге умер заболевший менингококковой инфекцией сотрудник Ozon

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге умер один из заболевших менингококковой инфекцией сотрудников ...

В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге на территории логопарка «Кольцовский» ...

В Серовской городской больнице выявили 38 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое ...