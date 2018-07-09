В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области установили причину ...29.01.2018 В КНДР произошла масштабная вспышка гриппа АH1N1
В Северной Корее произошла масштабная вспышка гриппа АH1N1. Об этом сообщает «Ренхап», передает портал «Газета.ру». ...08.09.2017 На Солнце снова произошла мощная вспышка
Накануне на Солнце произошла вторая за неделю мощная вспышка. Об это сообщает лаборатория рентгеновской астрономии ...23.10.2012 Сегодня утром на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние полгода
На Солнце утром произошла самая мощная за полгода рентгеновская вспышка, но это не спровоцирует магнитную бурю на ...25.03.2010 В Екатеринбурге изымается из продажи продукция ОАО «Михайловский молочный завод», не соответствующая требованиям по микробиологическим показателям
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2010. В результате плановой проверки в отношении ООО «Олимп» в магазине, расположенном в г. ...