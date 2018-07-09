В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге на территории логопарка «Кольцовский» произошла вспышка менингококковой инфекции. Заболели семеро сотрудников, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



Специалисты Управления работают над предотвращением распространения заболевания. Установлены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан. Определены контактные лица. Организованы противоэпидемические и профилактические мероприятия, включая усиленную дезинфекцию помещений, медицинские осмотры и лабораторные обследования контактных.



Идет вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия. Уже привито более 60 человек.