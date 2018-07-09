УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:23

В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге на территории логопарка «Кольцовский» произошла вспышка менингококковой инфекции. Заболели семеро сотрудников, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты Управления работают над предотвращением распространения заболевания. Установлены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан. Определены контактные лица. Организованы противоэпидемические и профилактические мероприятия, включая усиленную дезинфекцию помещений, медицинские осмотры и лабораторные обследования контактных.

Идет вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия. Уже привито более 60 человек.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.07.2018 Роспотребнадзор установил причину массового отравления в лагере «Медная горка» в Верхней Пышме

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области установили причину ...

29.01.2018 В КНДР произошла масштабная вспышка гриппа АH1N1

В Северной Корее произошла масштабная вспышка гриппа АH1N1. Об этом сообщает «Ренхап», передает портал «Газета.ру». ...

08.09.2017 На Солнце снова произошла мощная вспышка

Накануне на Солнце произошла вторая за неделю мощная вспышка. Об это сообщает лаборатория рентгеновской астрономии ...

23.10.2012 Сегодня утром на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние полгода

На Солнце утром произошла самая мощная за полгода рентгеновская вспышка, но это не спровоцирует магнитную бурю на ...

25.03.2010 В Екатеринбурге изымается из продажи продукция ОАО «Михайловский молочный завод», не соответствующая требованиям по микробиологическим показателям

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2010. В результате плановой проверки в отношении ООО «Олимп» в магазине, расположенном в г. ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей
Архив новостей
Июль 2023 (114)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18