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В Екатеринбурге умер заболевший менингококковой инфекцией сотрудник Ozon

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге умер один из заболевших менингококковой инфекцией сотрудников распределительного центра Ozon в логопарке «Новокольцовский». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

Ранее на объекте была зафиксирована вспышка заболевания. Заразились семь человек. Местный Роспотребнадзор ведет эпидемическое расследование.
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