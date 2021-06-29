В Екатеринбурге умер второй заразившийся менингококковой инфекцией сотрудник Ozon

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге умер один из заболевших менингококковой инфекцией сотрудников ...Вчера, 09:23 В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге на территории логопарка «Кольцовский» ...29.06.2021 В Екатеринбурге два отделения ГКБ № 40 перепрофилируют для приема пациентов с COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2021. В Екатеринбурге два отделения городской клинической больницы № 40 перепрофилируют для ...03.08.2012 Дети из челябинского лагеря «Орленок» заразились кишечной инфекцией
В загородном лагере «Орленок» (Снежинск, Челябинская область) более 20 детей заразились острой кишечной инфекцией, ...05.07.2012 Сотрудник ресторана «Сушкоф», больной сальмонеллезом, отказался от госпитализации
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2012. Повар ресторана «Сушкоф», заболевший сальмонеллезом, отказался от госпитализации и ...