В Екатеринбурге умер второй заразившийся менингококковой инфекцией сотрудник Ozon

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге умер один из заболевших менингококковой инфекцией сотрудников ...

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге на территории логопарка «Кольцовский» ...

В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции

В Екатеринбурге два отделения ГКБ № 40 перепрофилируют для приема пациентов с COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2021. В Екатеринбурге два отделения городской клинической больницы № 40 перепрофилируют для ...