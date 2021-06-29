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Вчера, 15:23

В Екатеринбурге умер второй заразившийся менингококковой инфекцией сотрудник Ozon

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге умер еще один заболевший менингококковой инфекцией сотрудник распределительного центра Ozon в логопарке «Новокольцовский». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав Свердловской области.

Накануне, 5 июля, на объекте произошла вспышка заболевания. Заразились как минимум семь человек. После появилась информация о смерти одного из пациентов.

Свердловский Роспотребнадзор ведет эпидемическое расследование.
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