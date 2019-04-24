Продажи новых автомобилей в России сократились на 58%

УрБК, Москва, 24.04.2019. Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что на начало года в России ...12.12.2016 По итогам ноября продажи автомобилей отечественных марок выросли на 15%
УрБК, Москва, 12.12.2016. Продажи новых автомобилей отечественных марок в ноябре 2016 года в общей сложности составили ...16.02.2016 PwC: В 2016 году продажи на авторынке РФ сократятся на 14%
УрБК, Москва, 16.02.2016. В 2016 году продажи легковых автомобилей на рынке России сократятся на 14% (до 1,1 млн ...31.10.2012 За 9 месяцев 2012 года в России реализация автомобилей отечественных марок снизилась на 10%
УрБК, Москва, 31.10.2012. По данным Минпромторга РФ, в январе — сентябре 2012 года на российском рынке было продано ...01.11.2011 Продажи автомобильной техники в России за 9 месяцев выросли на 46%
УрБК, Москва, 01.11.2011. Суммарное производство автомобильной техники в России в январе — сентябре 2011 года выросло ...