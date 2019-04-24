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Вчера, 15:00

Продажи новых автомобилей в России сократились на 58%

После ухода иностранных автоконцернов с российского рынка продажи новых автомобилей в стране снизились на 58%. Производство иностранных марок сократились на 67%, отечественных — на 40%. Последнее связано с проблемами при поставках комплектующих, сообщает Уральское ГУ Банка России.

Спрос на новые машины постепенно восстанавливается. В структуре продаж снижается доля иномарок из недружественных стран, а китайских и отечественных брендов — растет. Более 70% импортных поставок автомобилей приходится на Китай.

«Автомобильная отрасль стала одним из наиболее пострадавших секторов из-за введенных санкций в 2022 году. Сильнее всего это отразилось на сегменте легковых автомобилей. Отрасль находится в поиске нового равновесия, и ситуация в ней зависит от возможностей отечественных производителей», — рассказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.

Восстановление автомобильной отрасли сдерживает нехватка сложных компонентов и подготовленного персонала.
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