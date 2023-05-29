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Жара на Урале и в Сибири может привести к деформации рельс

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. Аномально жаркая погода может привести к деформации рельс в ряде регионов. Также из-за перегрева трансформаторных подстанций есть риски отключения холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии. Соответствующее предупреждение размещено на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«Специалисты института отмечают, что в южных субъектах Уральского федерального округа, на территории Республики Башкортостан, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областей, сохраняется продолжительная жаркая сухая погода с температурой воздуха на 3-8 градусов выше средних климатических значений», — говорится в сообщении.

Отметим, что в ближайшие дни в Свердловской области действует штормовое предупреждение в сочетании с аномально жаркой погодой и смогом. Также сохраняется особый противопожарный режим.
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