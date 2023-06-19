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В Свердловской области на 7 июля объявлено штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Свердловской области на 7 июля объявлено штормовое предупреждение. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков 7 июля местами в Свердловской области ожидаются дожди, грозы, порывы ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее синоптики предупреждали о высокой пожарной опасности в регионе 7 июля, а также в этот день будет держаться смог.
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