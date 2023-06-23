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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул Казахстана Жарас Мамутбеков провели рабочую встречу. Ее главная тема — направления сотрудничества региона и республики.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«Казахстан является одним из ведущих партнеров нашего региона и занимает второе место по объему внешнеторгового оборота. Рассчитываю, что наша совместная работа даст новый стимул укреплению экономических и дружеских связей между Свердловской областью и республикой Казахстан», — цитирует Е. Куйвашева департамент информационной политики Среднего Урала.

Глава региона отметил, что у уральских и казахстанских предприятий есть опыт реализации совместных инвестиционных и кооперационных проектов.

В основе экспорта Свердловской области в Казахстан лежат металлургическая, машиностроительная и химическая продукция. Развивается сотрудничество в сферах образования, туризма и культуры. Каждый год спортсмены с обеих сторон ездят друг к другу на спортивные мероприятия. В том числе казахстанская сборная посетит Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе.

Также делегация Казахстана будет присутствовать на «Иннопроме-2023».

Генеральный консул Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков приступил к своим обязанностям на прошлой неделе. Ожидается, что во время выставки «Иннопром» состоится официальное открытие генконсульства Казахстана в Екатеринбурге.
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