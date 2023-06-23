Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики

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УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В рамках XII Международной промышленной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге ...

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УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе промышленной выставки ...

Заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге презентуют в Астане

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Делегация Среднего Урала в августе примет участие в работе международной ...

Утвержден состав рабочей группы по подготовке к Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2012. Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании рабочей группы по ...